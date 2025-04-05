Кличко посетил 7 бригад на Донбассе и Харьковщине - привез помощь от громады Киева

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении и на Донбассе. Успел заехать в 7 бригад и передать необходимое оснащение от столичной общины. В общем - почти 3 600 дронов, которые так необходимы на передовой. А также отвез системы РЭБ и машины. Пообщался и поддержал бойцов", - сообщил Кличко.

В частности, он передал батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ более 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронов, 440 термальных FPV, 35 систем РЭБ, 3 вездехода "Арго" и бронированный внедорожник Humvee.

Также помощь от киевлян получили:

42 ОМБр - 400 FPV-дронов различных конфигураций;

3 ОШБр - 1000 FPV различных типов;

28 ОМБр Рыцарей зимнего похода - 400 FPV-дронов;

5 ОШБр - 200 БпЛА Mavic 3 Pro и 200 FPV;

100 ОМБр - 400 FPV;

63 ОМБр - 50 Mavic 3 Pro.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам - и за средства общины, и в качестве благотворительной помощи. Ситуация на фронте очень сложная. Бойцы истощены, но сражаются отважно и упорно. Помогаем нашим защитникам вместе", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что столица выделила в 2025 году из городского бюджета уже более 5,5 млрд грн на поддержку защитников.