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Кличко: Украина получит от Германии вооружение, в котором нуждается, в частности для защиты неба

Фото: Владимир Кличко (t me)
Автор: Юлия Бойко

Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать и помогать Украине. И предоставит вооружение, в котором нуждается наше государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Мой брат Владимир, по приглашению немецкой стороны, посетил большую выставку вооружения, которая состоялась в ФРГ ко Дню армии Германии. С немецкими и американскими генералами, министром государственной канцелярии Германии Флорианом Германном Владимир говорил о дальнейшей поддержке и помощи Украине. Партнеры Украины отметили, что необходимое вооружение наше государство получит. В частности, предоставят еще вооружение для защиты неба от атак российских варваров", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что Владимир Кличко пообщался с военными, которые учили украинских защитников применять оружие, переданное партнерами. По его словам, немцы, в частности, отметили высокий уровень подготовки украинских бойцов для эффективного использования немецкого современного оружия.

Также Кличко сообщил, что на выставке было представлено новейшее вооружение. В частности, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дроны.

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Виталий Кличко