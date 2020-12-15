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Кличко вимагає притягнути до кримінальної відповідальності винних в інциденті на Шулявському мосту

Автор: РБК-Україна

Головна відповідальність за падіння опор на Шулявському мосту - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт, а винні мають понести кримінальну відповідальність.

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Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт", - наголосив Кличко.

За словами очільника міста, замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" звернулось із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і сам мер Кличко.

"Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту. Винні мають понести кримінальну відповідальність!" - резюмував Кличко.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з цим обмежено рух до станції метро "Дорогожичі", а також змінено рух тролейбусів.

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