Кличко вимагає від Кабміну надати киянам місця у відомчих лікарнях

"Понад 10 тисяч ліжок є у відомчих лікарнях та закладах Академії медичних наук України. В академії нам зараз обіцяють 500 ліжок. Надали поки майже 100. Але ж цього замало. Сьогодні вага кожного ліжка - це людське життя. Тому я ще раз звертаюся і вимагаю від уряду, від МОЗ та керівництва НАНУ: не нехтуйте киянами. Надайте доступ до лікування хворих на коронавірус киян у відомчих закладах. Інакше - це виглядає, як свідоме ігнорування здоров'я і життя людей. Припиніть гратися в політику", - наголосив Кличко.

Він запевнив, що місто робить усе можливе, щоб самотужки забезпечити киян ліжкомісцями і не допустити колапсу медицини.

"Останніми тижнями в нас збільшується кількість хворих і госпіталізованих пацієнтів. Ми щотижня, де можемо, додаємо в комунальних медзакладах ліжка. Але, з такою динамікою розповзання хвороби і кількості госпіталізацій вже дуже скоро нам їх не вистачатиме. У нас кожну добу понад 600-700 госпіталізованих", - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що наразі міська влада підготувала близько 6,5 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус. Також він повідомив, що понад 27 700 медиків щомісяця отримують фінансову допомогу від міської влади.