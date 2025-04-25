Кличко о территориальных уступках ради мира: украинцы никогда не примут оккупацию

Украинский народ никогда не примет оккупацию РФ части украинских территорий. Поэтому вариант мирного соглашения, который заставляет Украину пойти на территориальные уступки ради прекращения военных действий, может быть лишь временным решением.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью BBC .

"Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.

Издание отмечает, что Украина может быть вынуждена отдать часть территории в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует территориальных уступок.

Напомним, недавно издание The Washington Post написало, что США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне планируют представить свои предложения для мирного соглашения между Украиной и Россией.

В частности, речь должна была идти о том, что США могут признать Крым российским, также Вашингтон якобы предлагает отменить антироссийские санкции. На замену Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.