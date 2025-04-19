Кличко о деле Прокопива: "Выглядит как театр, но к сожалению - театр абсурда"

"Это дело касается начала военных действий. И сейчас, через три года, его вытащили и начались обвинения. Я не хочу комментировать юридическую сторону дела. Но когда человек поехал в Ивано-Франковск, в шесть часов утра в отеле выбивают двери ребята в шлемах, в бронеплитах, тактических очках, с оружием... Такое впечатление, что они приехали из-под Бахмута или из другого района военных действий. И под камеру вручают человеку, который едва успел надеть халат, подозрение. Это выглядит как театр. Но, к сожалению, театр абсурда", - заявил Виталий Кличко.

Он выразил удивление, что правоохранители не связались с Прокопивом в Киеве.

"Этого нельзя было сделать в городе Киеве? Он здесь находится постоянно, участвует в голосованиях, никуда не прячется", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 17 апреля правоохранители вручили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву по делу о незаконной переправке военнообязанных лиц за границу. Прокопив назвал дело сугубо политическим, которое появилось в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления.

Также ранее Виталий Кличко заявлял об усилении давления правоохранителей на городскую власть Киева с целью ее дискредитации и для того, чтобы парализовать жизнеобеспечение столицы. Он считает, что эта деятельность уже превратилась в репрессивную.