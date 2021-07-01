У Кличка повідомили, що е-квиток працює в усіх видах комунального транспорту Києва

"За час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Було створено понад 4000 місць продажу е-квитка. А у застосунку "Київ Цифровий" завжди можна зручно поповнити свою транспортну карту або придбати разовий QR-квиток для себе чи друга", - заявили у Кличка.

У КМДА зазначили, що всі кияни-пільговики можуть користуватись пільгами у повному обсязі.

"Зауважимо, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі. Сьогодні "Картка киянина" є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. На підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків-киян", - сказано у заяві.

У Кличка також розповіли, що запуск електронного квитка у маршрутках відклали на півтора роки через відсутність передбаченої Міністерством соціальної політики компенсації пільговикам з інших міст.

"Розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі, що було підписане у п’ятницю, 25 червня, пов’язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів - громадянам, які не зареєстровані в Києві. На розв’язання цього питання Міністерству знадобиться ще півтора року", - підсумували у заяві.