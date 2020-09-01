У Кличка повідомили, що до 1 вересня відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників

1 вересня за парти у Києві сіли понад 30 тисяч першокласників, які навчатимуться за програмою Нової української школи (НУШ).

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп’ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн грн.

До нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників. Загалом у столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярдів гривень.

"Попри карантинні обмеження ми традиційно готувалися до початку нового навчального року і за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж у кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; у кожній 8-ій школі – замінили вікна на енергозберігаючі", - розповів Валентин Мондриївський.

Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 мільйонів гривень уже закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відвідав школу №234 у Дніпровському районі Києва та перевірив, як розпочалися заняття та чи дотримуються в освітніх закладах протиепідемічних правил.

Він зазначив, що згідно з правилами, вхід до школи дозволений тільки у захисній масці. Маски учні можуть не одягати тільки на уроках. А під час пересування приміщеннями школи всі мають бути в масках. Виключення - учні 1-4 класів. Для них маски необов’язкові.

Мер також зайшов на урок до першокласників та привітав їх із першим днем у школі. І навідався в один зі старших класів.

Нагадаємо, сьогодні в школах України починається новий навчальний рік. Однак через пандемію коронавірусу формат освітнього процесу істотно зміниться. Як в умовах карантину проходить 1 вересня, і де перший дзвоник відзначають дистанційно - детально на РБК-Україна.