Кличко повідомив, що на боротьбу з пандемією за два роки Київ виділив 1 млрд гривень
За два останніх роки київська влада виділила понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт КМДА.
"Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн. на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, на придбання лікарських засобів, медобладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій, на капремонт систем киснепостачання. Загалом за два роки на заходи з протидії пандемії місто спрямувало понад 1 млрд грн. А також на доплати медикам, які борються з пандемією, минулого року ми виділили 1 млрд гривень. А цього року - майже 1,2 млрд", - сказав Кличко, звітуючи про роботу міської влади в 2021 році.
Він наголосив на тому, що місто робить все можливе для боротьби із розповсюдженням вірусу і надання допомоги хворим
"Загалом у Києві для прийому хворих на коронавірус у 31 медзакладі визначено близько 6 тис. ліжок, які майже на 90% оснащені системою подачі кисню. Апаратів штучної вентиляції легень в комунальних лікарнях сьогодні - понад 500. Концентраторів кисню - понад 1,7 тис. Також у потужностях міста - 11 комунальних ПЛР-лабораторій", - сказав Кличко.
Лідер "УДАРу" зазначив, що криза, спричинену пандемією, місто недоотримало близько 8 млрд грн. Проте Київ, наскільки може, продовжує допомагати підприємцям в цій складній ситуації і розширює пільги.
Як повідомлялось, Київрада 7 грудня проголосувала за рішення про виділення столичним медикам додаткової премії, яке ініціював мер Києва Віталій Кличко.
Проект рішення про виплату додаткових премій столичним медикам Віталій Кличко подав до Київради минулого тижня. За його словами, медики заслужили ці премії за "справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації".