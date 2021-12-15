Кличко повідомив, що на боротьбу з пандемією за два роки Київ виділив 1 млрд гривень

За два останніх роки київська влада виділила понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.

"Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн. на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, на придбання лікарських засобів, медобладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій, на капремонт систем киснепостачання. Загалом за два роки на заходи з протидії пандемії місто спрямувало понад 1 млрд грн. А також на доплати медикам, які борються з пандемією, минулого року ми виділили 1 млрд гривень. А цього року - майже 1,2 млрд", - сказав Кличко, звітуючи про роботу міської влади в 2021 році.

Він наголосив на тому, що місто робить все можливе для боротьби із розповсюдженням вірусу і надання допомоги хворим

"Загалом у Києві для прийому хворих на коронавірус у 31 медзакладі визначено близько 6 тис. ліжок, які майже на 90% оснащені системою подачі кисню. Апаратів штучної вентиляції легень в комунальних лікарнях сьогодні - понад 500. Концентраторів кисню - понад 1,7 тис. Також у потужностях міста - 11 комунальних ПЛР-лабораторій", - сказав Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що криза, спричинену пандемією, місто недоотримало близько 8 млрд грн. Проте Київ, наскільки може, продовжує допомагати підприємцям в цій складній ситуації і розширює пільги.