Кличко о ситуации с пунктами обогрева: нужна единая команда, а не политическая толкотня

"У нас есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению. Они уже готовы в качестве пунктов обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих зданий может принять большое количество людей. Они находятся практически в каждом микрорайоне нашего города. Есть 500 генераторов для работы этих пунктов. Будут еще 12 передвижных модульных котельных, которые мы заказали специально под пункты обогрева. Но тема уже, к сожалению, политически окрашена. Несмотря на нынешнюю ситуацию, вокруг нее начались политические баталии", - заявил Кличко.

Он отметил, что сейчас работают 430 таких пунктов, где люди смогут получить необходимые услуги - тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связь, справку.

В случае чрезвычайной ситуации будет развернуто еще более 100 пунктов обогрева. И попросил киевлян на экстренный случай заранее получить информацию, где находится ближайший пункт обогрева. Такая информация есть на интернет-ресурсах и в "Киеве цифровом".

Также Кличко призвал не манипулировать вопросом пунктов обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но уже говорил и повторю еще раз: манипулировать не позволю. Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико смотрится. И для киевлян. И для зарубежных партнеров. Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня", - подчеркнул Кличко.