Кличко: еще одна партия из 100 дронов, которые заказывали с братом, отправится под Авдеевку

"Получили следующую партию FPV-дронов, которые заказывали с братом Владимиром. 100 птиц оперативно отправятся в 53-ю бригаду под Авдеевку", - написал Кличко.

Мэр также сообщил, сколько средств из бюджета Киева в 2023 году потрачено на закупку дронов для военных.

"Что касается помощи столичного общества. Отмечу, что из бюджета столицы в этом году на закупку дронов, на запросы ВСУ, Генштаба и Минобороны, город выделил 1 миллиард 550 миллионов гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 100 дронов, которые приобрели братья Кличко для защитников Авдеевки, уже получили бойцы 47 Отдельной механизированной бригады "Магура".