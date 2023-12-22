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Кличко: еще одна партия из 100 дронов, которые заказывали с братом, отправится под Авдеевку

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Киев прибыла следующая партия FPV-дронов, которые братья Кличко приобрели для защитников Авдеевки. Эти 100 беспилотников предназначаются для 53-й Отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Получили следующую партию FPV-дронов, которые заказывали с братом Владимиром. 100 птиц оперативно отправятся в 53-ю бригаду под Авдеевку", - написал Кличко.

Мэр также сообщил, сколько средств из бюджета Киева в 2023 году потрачено на закупку дронов для военных.

"Что касается помощи столичного общества. Отмечу, что из бюджета столицы в этом году на закупку дронов, на запросы ВСУ, Генштаба и Минобороны, город выделил 1 миллиард 550 миллионов гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 100 дронов, которые приобрели братья Кличко для защитников Авдеевки, уже получили бойцы 47 Отдельной механизированной бригады "Магура".

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АвдеевкаВиталий Кличко