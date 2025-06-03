Кличко: в августе в Киев с визитом солидарности прибудут мэры европейских городов

В конце августа состоится совместный визит в Киев мэров европейских городов. Во время визита будут определены совместные проекты для реализации в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко после встречи с мэром Брюсселя Филиппом Клозом.

"27-28 августа в Киев прибудет группа мэров европейских городов с символическим визитом солидарности. Все вместе мы осмотрим объекты инфраструктуры, поврежденные российскими обстрелами. Посетим "Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи", Центр протезирования. Чтобы, в частности, определить потребности в медоборудовании для восстановления наших военных и ветеранов, с которым нам могут помочь партнеры. Определим с коллегами совместные проекты, которые реализуем при участии городов-партнеров Киева", - сообщил Кличко.

Во время встречи в Брюсселе мэр Киева и мэр Брюсселя также обсудили дальнейшее сотрудничество городов.

"Также Брюссель передаст еще три автомобиля скорой - как гуманитарную помощь в рамках междугороднего сотрудничества. Спасибо Филиппу Клозу, общине Брюсселя за постоянную помощь и поддержку. И за привлечение к ней еще большего круга наших друзей", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Франкфурта Майком Джозефом по вопросам дальнейшей поддержки Украины. Джозеф согласился на приглашение мэра Киева посетить украинскую столицу с визитом поддержки и солидарности.

Также сообщалось, что Кличко встретился во Франкфурте с Федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности.