Кличко рассказал, сколько детей пойдут в школы и детсады 1 сентября

1 сентября в учебные заведения столицы придут на обучение 361 тысяча детей и молодежи. Из них более 16 тысяч - в первые классы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко после конференции педагогов, где он вручил благодарность городского головы лучшим педагогам и родителям победителей международных олимпиад.
Как отметил он, 1 сентября в 1018 учебных заведений: школ, детсадов, вузов, пойдет 361 тысяча детей и молодежи - из них более 16 тысяч в первые классы, в учебных заведениях Киева работают более 62 500 специалистов.
"Почти 500 столичных педагогов сегодня защищают Украину с оружием в руках, 40 - отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. Вечная им память! Спасибо нашим педагогам за профессионализм, преданность делу и веру в нашу страну!" - написал Кличко.
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Он отметил, что главный приоритет городских властей на сегодняшний день - это безопасность детей и учителей, а также энергостойкость учебных заведений.
"Главный приоритет - безопасность детей и учителей. Продолжаем программу "Создание безопасной образовательной среды": физическая охрана всех школ, тревожные кнопки, круглосуточная пультовая охрана, видеонаблюдение, сигнализация, скоростной интернет. Заботимся и об энергостойкости: генераторами обеспечены 847 учебных заведений, инвенторами с аккамуляторами - 210. Цель – обеспечить дополнительными источниками энергии все учебные заведения города", - отметил Виталий Кличко.
Как рассказал мэр Киева, город также подготовил 375 тысяч мест в укрытиях, что почти вдвое больше, чем в начале войны.
"Сегодня в учебных заведениях города уже 375 тысяч мест в укрытиях. Это на 170 тысяч больше, чем было в 2022 году. В них город устанавливает резервное освещение, источники питания, системы вентиляции. В укрытиях 393 школ работает Wi-Fi. В 2024-2025 годах построили 9 сооружений двойного назначения в учебных заведениях", - рассказал Виталий Кличко.
Перед 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил педагогов (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
По словам мэра столицы, также продолжается восстановление поврежденных врагом учебных заведений.
"Восстанавливаем и поврежденные вражескими атаками объекты. С начала полномасштабной войны пострадали 314 учебных заведений, из них 107 - в 2026 году. Уже возобновили 205 объектов, работы продолжаются еще на 109", - сообщил мэр Киева.
Как ранее сообщалось, мэр Киева вместе с мэром Вильнюса открыли новый сквер в Оболонском районе столицы, который должен стать местом отдыха и эмоционального восстановления киевлян в условиях войны.