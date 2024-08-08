Кличко рассказал о программах энергоэффективности для киевлян

"Столица продолжает готовиться к зиме. И сегодня проверил, как идет реконструкция тепломагистрали большого диаметра, которая поставляет тепло для всего Подола. В середине сентября мы завершим этот масштабный проект реконструкции, продолжавшийся в 3 этапа. И сразу, в сжатые сроки, полностью обновим дорожное полотно над участком трубопровода", - заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что эта магистраль диаметром 700 мм была проложена более 40 лет назад и критически нуждалась в замене.

"Только за последние 5 лет здесь обнаружили более полусотни повреждений. А каждый раз устранение повреждения - это прекращение теплоснабжения для почти 900 зданий, из которых около 400 - жилые дома, 3 медучреждения", - подчеркнул Кличко.

Реконструкция осуществляется без отключения горячего водоснабжения и только с частичным перекрытием движения по улице Набережно-Крещатицкой. В общей сложности здесь проложили 1,8 км новых предварительно изолированных труб, отметил Кличко.

Мэр столицы также рассказал, что в этом году в рамках подготовки к зиме планируется заменить 55 км теплосетей. В частности, на проспекте Любомира Гузара, по улицам Владимира Сальского и Деловой. Уже проведены гидравлические испытания. На 85% ключевые магистрали и объекты протестированы. Выявлены и устранены почти 1,5 тысячи повреждений трубопроводов.

"Все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Для работы зимой этого года существенно увеличим количество мобильных передвижных котельных. Речь идет о более чем 50 единицах. Объекты особо критической инфраструктуры планируем оборудовать когенерационными установками. Заказали 15 таких установок, производство которых уже продолжается на одном из европейских заводов", - сказал Кличко.

Он напомнил, что в столице действуют четыре механизма для многоквартирных домов, помогающих внедрять энергоэффективные мероприятия или устанавливать оборудование бесперебойного питания. Это программа "70/30%", программа "Капремонты", компенсация городом 75% стоимости генераторов и Револьверный фонд, предоставляющий доступные ссуды и кредиты многоквартирным домам.

"В этом году мы втрое увеличили суммы возмещения на приобретение генераторов или солнечных станций, особенно для домов большой этажности. Сейчас город возмещает 75% стоимости приобретенного оборудования. И сумму увеличили до 300 тыс. грн - для домов от 17 этажей, а также для домов с домов котельными", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал всех жителей не откладывать, ознакомиться с этими программами, выбрать наиболее оптимальную и получить помощь от города.