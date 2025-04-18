Кличко рассказал, в каких районах вскоре начнется снос незаконных МАФов

"С конца прошлого года в Печерском районе столицы демонтировали 170 временных сооружений. Преимущественно возле остановок общественного транспорта, в переходах, на зеленых зонах или возле жилых домов. В Оболонском районе - уже 266 объектов, а до конца мая здесь запланирован демонтаж еще 73 временных сооружений. А с 1 июня начнем активную фазу демонтажей в Подольском и Святошинском районах. На Подоле в списки включены почти 400 объектов, на Святошине - примерно столько же", - сообщил Виталий Кличко.

В то же время мэр Киева рассказал, что в городе проходят электронные аукционы через систему Prozorro. Продажи на право размещения МАФов. Уже состоялись аукционы на право размещения 15 временных сооружений и 6 средств передвижной торговли. Одним из самых успешных примеров внедрения аукционного распределения мест для предпринимательской деятельности является средство передвижной торговли на улице Бастионная, отметил Кличко.

"Был 21 участник аукциона. Итоговая ставка достигла 203 000 грн в месяц. То есть почти 2,5 млн в год. Это больше, чем до того платили городу все МАФы в Печерском районе!", - подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев ввел электронные аукционы на аренду мест под временные сооружения, чтобы обеспечить четкие правила и равные условия для всех участников, упорядочить городскую среду и увеличить поступления в бюджет столицы.

Также Кличко сообщал, что в течение года планируется навести порядок с МАФами в 6 районах города. На бывших местах их скопления обустраивают зеленые зоны.