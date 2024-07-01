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Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме

Фото: мэр столицы Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киев активно готовится к отопительному сезону, который может быть сложным, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, город компенсирует ОСМД и ЖСК 75% стоимости альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. столицы уже реализовали более 670 таких проектов и продолжают их внедрять", - отметил Кличко.

По словам мэра, с середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.

"Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра", – отметил Виталий Кличко. .

Он сообщил, что в планах столичных властей отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.

Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет еще более 50 передвижных миникотельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.

Напомним, сегодня в столице внедряется Концепция энергетической устойчивости столицы (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Она подразумевает более широкое использование альтернативных источников топлива. В частности, город прорабатывает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы. Они будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Это решает две проблемы – дефицит энергии и проблему накопления мусора.

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Виталий Кличко