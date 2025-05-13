Кличко рассказал об энергоустойчивом доме в Голосеевском районе и о программах помощи киевлянам

"Киев - единственный город в Украине, который внедряет 5 программ по поддержке жителей многоквартирных домов. Эти программы позволяют модернизировать дома, повышать энергостойкость и энергонезависимость жилья киевлян", - сообщил Виталий Кличко

Мэр также рассказал о доме ОСМД "Домашний уют" в Голосеевском районе, который благодаря городским программам стал энергоустойчивым.

"В доме, в рамках городской программы "70/30", провели энергоаудит, заменили освещение на энергоэффективное, обновили инженерные сети. Модернизировали индивидуальные тепловые пункты и теплообменники. Установили жители в доме также генератор, получив компенсацию от города", - отметил Кличко.

Ранее, по словам мэра, жители этой 25-этажки на 620 квартир с помощью городских программ установили солнечную электростанцию. А сейчас они планируют увеличить ее мощность.

"Сегодня на крыше дома более 50 панелей. Это позволит обеспечить работу лифтов и других важных систем во время отключения энергоснабжения. В этом году жители дома планируют увеличить мощность станции", - сказал Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице уже более 300 домов установили автономное энергетическое оборудование и не зависят от отключений электроэнергии.