Кличко рассказал о бюджете Киева-2025: образование, соцзащита, помощь ВСУ

"Сегодня Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год, который запланирован на уровне более 90 млрд грн. В частности, на сферу образования предусмотрели почти 32,4 млрд грн, на транспортную отрасль города – более 18,6 млрд грн, на жилищно-коммунальную сферу – более 7 млрд грн", – написал Виталий Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что на социальную защиту в бюджете Киева-2025 заложено около 10 млрд грн, на сферу медицины - почти 6,5 млрд грн.

На материально-техническое обеспечение воинских частей предварительно предусмотрено 5 млрд. грн. Это в 5 раз больше, чем предварительно закладывалось в бюджет столицы на 2024 год. И сумма будет увеличиваться, подчеркнул Кличко.

"В проекте бюджета столицы-2025 на помощь Вооруженным силам предварительно предусматриваем 5 млрд грн. Эти средства должны быть отображены в городской целевой программе «Защитник Киева» и соответствующей моей правкой в ​​бюджет столицы. Я ее подаю. Напомню, в бюджете на этот год мы предварительно предусматривали 1 миллиард. Общая сумма поддержки в 2024 году составила около 10 млрд грн. Поэтому и на 2025-й это – не финальная сумма. Мы будем искать возможности для ее увеличения. И будем направлять больше средств на поддержку воинских подразделений", – подчеркнул Кличко.

Кроме материально-технического обеспечения в бюджете столицы на 2025 год предусмотрены средства на выплаты защитникам, защитницам и их семьям. А также на жилье и реабилитацию, отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев направил на потребности Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов – почти 10 млрд гривен.