Кличко: делаем все, чтобы Киев стал флагманом послевоенного обновления и развития

"Планируя восстановление и дальнейшее развитие Киева, мы закладываем большой потенциал в реализацию инвестиционных проектов и государственно-частное партнерство. Наша цель - инновационная европейская столица, комфортный город для людей. И мы делаем все, чтобы Киев стал флагманом послевоенного обновления и развития", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы приоритетными для привлечения иностранных инвестиций как на уровне государства, так и столицы будут, в частности, строительство, возобновляемая энергетика, оборонно-промышленный комплекс, финансовые услуги, транспорт и информационно-коммуникационные технологии.

По словам Кличко, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели, Киеву понадобится несколько лет. При условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью в столице и экономическая ситуация в стране. Вместе с тем для восстановления украинской столицы и реализации важных для города проектов очень важна международная поддержка, отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в прошлом году на форуме в Брюсселе мэры 15 европейских городов договорились об объединении усилий для помощи в восстановлении Большого Киева. И создали Брюссельскую платформу, которая дала старт активным процессам в важных для Киева проектах.

В частности, по созданию современного реабилитационного центра для военных, по обустройству лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов, по обновлению подвижного состава городского транспорта, проектов по социальной поддержке.

"Мы сотрудничаем с европейскими муниципалитетами, которые коммуницируют с местными бизнесами, ищут возможности для реализации приоритетных для нас проектов. В частности, в области медицины, энергетической и экологической безопасности, образования, коммунальной сферы. Брюссельская платформа открыта для новых участников. И сегодня к ней присоединятся еще несколько городов. А связь между Киевом и Брюсселем является примером эффективного сотрудничества городов. Сегодня он будет закреплен Меморандумом о дальнейшем сотрудничестве. Наши города станут побратимами", - подчеркнул Кличко.