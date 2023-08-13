Кличко резко отреагировал на снос 200-летнего дома

Мэр Киева Кличко назвал снос 200-летней усадьбы на Подоле "вопиющим" и заявил, что городские власти не предоставляли никаких разрешений или согласований.

"Во-первых: я инициирую расторжение Киеврадой договора аренды (от 2009 года) по Ярославской 13-Б. Поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может разрушать историческое наследие нашего города. Во-вторых: Городские власти готовят обращение в правоохранительные органы по поводу проверки законности действий собственника", - заявил мэр Киева.

Кличко также отметил, что инициирует решение Киеврады о запрете реконструкции и других действий со зданиями города которым более 100 лет, без выводов градостроительного совета, независимо от того, внесен ли этот дом в реестр исторических памятников. Он подчеркнул, что парламент окончательно упразднил подобные запреты в январе этого года.

"Отмечу интересный момент, что Верховная рада в январе этого года окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях в пределах зон охраны памятников , исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины", - пишет Кличко.

Отдельно мэр Киева рассказал о том, что столица требует от Верховной рады принять закон о принудительном выкупе у безответственных владельцев памятников архитектуры.

"Киев требует от Верховной Рады наконец-то принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы не соддержат должным образом, что приводит к их разрушению. А затем на месте достопримечательностей появляются торговые центры и многоэтажки. Этот законопроект касается охраны культурного наследия всей страны", - резюмировал мэр Киева.