У Кличка пояснили рішення не зупиняти транспорт під час локдауну
У Києві не зупинять роботу громадського транспорту під час локдауну.
Про це заявив перший заступник мера Києва Микола Поворозник у Facebook.
Він пояснив, що Кабмін надав право регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо роботи транспорту, коли регіон переходить у "червону" зону.
Перший заступник Кличка поінформував, що відповідна комісія КМДА ухвалила рішення дозволити наземному транспорту столиці та метрополітену працювати, проте з наповненістю не більше 50% місць.
Нагадаємо, з 20 березня в Києві введено локдаун. Жорсткий карантин діятиме три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, роботу закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе та ресторанах.
Раніше Віталій Кличко заявив, що не в захваті від локдауну, але змушений брати на себе відповідальність заради порятунку життя киян.