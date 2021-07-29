Кличко і Разумков проводять День діалогу на Українському муніципальному форумі

"Важливою для нас є участь у цьому заході, в такому відкритому діалозі, пана Дмитра Разумкова, голови Верховної ради. І я дякую, що він розуміє важливість питань місцевого самоврядування. І приділив увагу спілкуванню в широкому колі представників місцевої влади. Сподіваюся, сьогоднішня розмова буде корисною для всіх. І для ефективного розв’язання найважливіших питань, які сьогодні турбують громади та їх очільників", - зазначив Кличко.

Він наголосив на тому, що форум - це майданчик для напрацювання спільної позиції щодо розвитку місцевого самоврядування.

"Сьогодні в нас тут - майданчик для обговорення найгостріших питань та напрацювання спільної позиції щодо розвитку місцевого самоврядування. Щодо вдосконалення законодавчої бази для розв’язання конкретних проблем територіальних громад. Готуючись до "Дня Діалогу", Асоціація міст зібрала найбільш проблемні питання громад. Пропозиції щодо їх вирішення ми передали відповідним органам державної влади", - підсумував Кличко.

XVІ Український муніципальний форум - традиційний щорічний захід Асоціації міст України, який є платформою для відкритого діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою щодо розв’язання важливих питань життєдіяльності громад.

Цього року у форумі беруть участь понад 500 голів українських громад, а також іноземні гості – Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Андреас Кіфер, спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт і депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.