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Кличко розповів про можливості для дітей долучитися до святкових заходів онлайн

Автор: РБК-Україна

На час зимових канікул міська влада підготувала для столичних школярів чимало святкових заходів в онлайн форматі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"На час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їхніх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

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"Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні запускають електронні щоденники і шкільні журнали. Зокрема, підписано наказ про початок дослідної експлуатації відповідного програмного модуля.

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Новини України Віталий КличкоКиївшкола