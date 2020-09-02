Кличко розповів, як у школах Києва розпочали освітній процес

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Усього за парти у столиці сіли майже 300 тисяч школярів

427 із 428 комунальних шкіл Києва розпочали освітній процес. Усього за парти у столиці сіли майже 300 тисяч школярів. Понад 30 тисяч із них - першокласники.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн прес-конференції.

"Ми ретельно готувалися до початку нового навчального року. Вивчали, зокрема, і досвід інших країн. Як ви знаєте, та ж Данія чи Німеччина відновили навчання навіть у травні - до літніх канікул. Днями до навчального процесу повернулися учні Британії та Італії, багатьох інших країн, де ситуація з поширенням вірусу навіть гірша за нашу. Також Європейське бюро ВООЗ заявило, що повне закриття середніх навчальних закладів при пандемії має бути крайнім заходом і тільки у виняткових випадках. Тому 427 комунальних освітніх закладів столиці розпочали 1 вересня освітній процес. Одна школа поки працюватиме на дистанційному навчанні через захворювання на коронавірус серед вчителів", - сказав Кличко.

За його словами, усі навчальні заклади працюють за чітким регламентом і мають інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус.

"Усім дітям та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію. Хочу зазначити: всі школи забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту. Місто виділило для безпечної роботи закладів освіти понад 30 мільйонів гривень", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше у Кличка повідомили, що до 1 вересня відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників. Загалом же у столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярдів гривень.