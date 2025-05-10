Кличко провел встречу с представителями дипкорпуса в Украине

"Благодарен партнерам за поддержку и помощь, которую они продолжают оказывать в это драматическое для Украины время. И эта помощь должна быть усилена, потому что в войне наступил критический момент. Конкретные действия, усиление санкций против России, все необходимое Украине для защиты - совместно мы должны остановить Путина! Потому что война в Украине касается и каждого европейца. Усилия лидеров должны быть усилены для помощи в достижении мира в Европе. Мира, который не будет нарушать национальных интересов нашего государства", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул необратимость европейского пути Украины и важность сохранения демократических достижений.

"Украина, которая борется за свое европейское будущее, не должна потерять демократических достижений. Должна придерживаться принципов демократического государства. Уважения к правам и свободам граждан, развивать местное самоуправление. Украинцы показали миру свою силу и стойкость. И мы платим высокую цену за стремление быть частью ЕС. Поэтому наш путь - необратимый! Украина - это Европа", - подчеркнул Виталий Кличко.