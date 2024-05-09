Кличко провел встречу с послами государств G7 и ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко в День Европы провел встречу с послами стран G7, ЕС и других государств. Он подчеркнул, что будущее Европы сегодня определяется в Украине, и увеличение объемов помощи - инвестиция в мирное будущее Европы.

"Сегодня, в День Европы, традиционно встретился с послами и дипломатами иностранных государств. В мероприятии приняли участие 24 посла и 16 представителей дипкорпуса - в частности, государств Большой семерки, стран ЕС и других государств. Благодарен всем партнерам Киева и Украины за помощь, которую их страны оказывали и оказывают в это драматичное для нашего государства время. И послам и дипломатам - за то, что работают в нашей столице, в Украине и видят ситуацию изнутри и доносят ее до правительств своих стран", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул важность усиления военной помощи для победы Украины.

"Еще раз подчеркнул, что будущее Европы определяется в Украине! Потому что наше государство бьется сегодня с агрессором не только за свой суверенитет и территориальную целостность, но и за мир и стабильность в Европе. Увеличение объемов военной и другой помощи - это не только проявление солидарности со стороны наших друзей. Это - инвестиция в мирное и успешное будущее Европы, в будущее мировой демократии! Поэтому очень важно усилить сегодня усилия всех партнеров, чтобы Украина победила", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко принял участие в проходившем в Париже саммите мэров европейских городов. Во время мероприятия отмечал необходимость усиления поддержки Украины, увеличения военной и гуманитарной помощи.