Кличко перевірив відділення Київської клінічної лікарні після ремонту

Ремонтні роботи в лікарні тривали більше року

Мэр Киева Виталий Кличко проверил после ремонта два отделения Киевской городской клинической больницы №1 - операционное отделение и отделение рентген-эндоваскулярной хирургии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Новое отделение рентген-эндоваскулярной хирургии с гибридной операционной предоставит возможность для более эффективной и современной неотложной кардиологической помощи киевлянам. Что касается операционного отделения, то там увеличили количество операционных до шести. В отремонтированных отделениях установили оборудование европейского уровня, что даст возможность киевлянам получать круглосуточную медицинскую помощь по самым высоким стандартам качества", - подчеркнул мэр Киева.

В обновленных операционных больницы теперь есть возможность и для телемедицины. В частности, дистанционного привлечения врачей в любой больнице Украины или мира.

"Если нужна помощь, консультации специалистов в любом уголке мира, в больнице - с помощью телемедицины - есть возможность вместе с врачами из других стран проводить операции", - отметил мэр.

Городская клиническая больница №1 функционирует уже более 60 лет и рассчитана на 605 коек. На ее базе созданы уникальные клиники и центры с универсальными операционными. Ежегодно в больнице №1 получают медицинскую помощь около 30 тыс. человек.

Только в операционном отделении по 2018 год было выполнено 9,7 тысяч оперативных вмешательств.

Так, по словам мэра Киева, на капитальный ремонт больницы в 2017-2018 годах выделили более 60 млн гривен, на закупку оборудования – более 80 млн гривен.

На эти средства, в частности, закупили ангиографическую установку и видеоколоноскоп, 4 операционных стола, 2 эндоскопических стойки, 6 наркозно-дыхательных аппаратов, 2 аппарата искусственной вентиляции легких экспертного класса, 7 хирургических и 6 анестезиологических консоли, аппарат УЗИ экспертного класса, 2 дефибрилляторы, комплект артроскопического оборудования, С-арочную рентгеновскую систему.

Также Кличко отметил, что в этом году столичная власть планирует начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу.

Всего в столичном бюджете на 2019 год на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 миллиардов гривен.