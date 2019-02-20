Кличко перевірив відділення Київської клінічної лікарні після ремонту

Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Ремонтні роботи в лікарні тривали більше року

Мер Києва Віталій Кличко перевірив після ремонту два відділення Київської міської клінічної лікарні №1 - операційне відділення та відділення рентген-ендоваскулярної хірургії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Нове відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з гібридною операційною надасть можливість для більш ефективної і сучасної невідкладної кардіологічної допомоги киянам. Що стосується операційного відділення, то там збільшили кількість операційних до шести. В обох відремонтованих відділеннях встановили обладнання європейського рівня, що надасть можливість киянам отримувати цілодобову медичну допомогу за найвищими стандартами якості", - наголосив мер Києва.

В оновлених операційних лікарні тепер є можливість і для застосування телемедицини. Зокрема, дистанційного залучення лікарів з будь-якої лікарні України чи світу.

"Якщо потрібна допомога, консультації фахівців з будь-якого куточку світу, в лікарні - за допомогою телемедицини - є можливість разом з лікарями з інших країн проводити операції", - зауважив мер.

Міська клінічна лікарня №1 функціонує уже більше 60 років та розрахована на 605 ліжок. На її базі створені унікальні клініки та центри з універсальними операційними. Щороку в лікарні №1 отримують медичну допомогу близько 30 тис. осіб.

Тільки в операційному відділенні за 2018 рік було виконано 9,7 тисяч оперативних втручань.

Так, за словами мера Києва, на капітальний ремонт лікарні в 2017-2018 роках виділили більше 60 млн гривень, на закупівлю обладнання – понад 80 млн гривень.

На ці кошти, зокрема, закупили ангіографічну установку та відеоколоноскоп, 4 операційних столи, 2 ендоскопічних стійки, 6 наркозно-дихальних апаратів, 2 апарати штучної вентиляції легень експертного класу, 7 хірургічних та 6 анестезіологічних консолі, апарат УЗД експертного класу, 2 дефібрилятори, комплект артроскопічного обладнання, С-арочну рентгенівську систему.

Також Кличко зазначив, що цього року столична влада планує розпочати будівництво лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі.

Всього у столичному бюджеті на 2019 рік на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 мільярдів гривень.