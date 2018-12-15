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Кличко: цього року ми придбали 78 одиниць комунальної техніки, щоб швидше прибирати вулиці від снігу

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 11:05
Кличко: цього року ми придбали 78 одиниць комунальної техніки, щоб швидше прибирати вулиці від снігу
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко зазначив, що Києву не вистачає ще 200 одиниць багатофункціональної техніки

Міська влада Києва поступово замінює стару комунальну техніку на нову - більш ефективну та багатофункціональну. Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Кличка.

Кличко зазначив, що тільки у 2018 році місто придбало 78 одиниць комунальної техніки, в тому числі 44 трактори та 10 міні-навантажувачів. 

"Втім, місту не вистачає ще 200 одиниць такої багатофункціональної техніки. І ми продовжуємо купувати нову техніку замість старої, яка неефективна та витрачає багато пального. Ми зараз, наприклад, купуємо два снігоплавильних комплекси. До цього часу ми витрачали велику кількість ресурсів, аби сніг з вулиць вивозити за місто", - сказав Кличко.

За словами мера, комплекси закупили в Канаді. Техніка  - надійна та перевірна  більш суворими канадськими зимами. Також Кличко зазначив, що місто зробило великий крок щодо управління комунальною технікою під час надзвичайних ситуацій, відкривши диспетчерський центр з моніторингу. 

"Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі. Реалізовуємо цей досвід у нас. І це допомагає набагато ефективніше використовувати і техніку, і людський потенціал - всі ресурси, які в нас є, для того, аби швидше прибирати вулиці від снігу", - підкреслив мер столиці. 

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