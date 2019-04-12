Кличко закликав Київраду прийняти нові правила розміщення МАФів

Київрада повинна ухвалити рішення, що забезпечить конкурентність і відкритість роботи підприємців. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з ініціативною групою підприємців та представниками всіх фракцій Київради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Наше завдання – запровадити прозорі, єдині для всіх, правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці. Аби повністю прибрати елемент корупції, аби чиновники в цю систему не втручалися, аби не було преференцій для окремих підприємців. Всі повинні працювати в рівних умовах", - наголосив Кличко.

Він також відзначив, що згідно із запропонованими правилами планується, що кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок громадського транспорту. Бо це також безпека та комфорт мешканців міста.

МАФи ж, що залишаться працювати, виставлятимуть на торги через систему ProZorro. І право та дозвільні документи на їх розміщення отримають ті, хто більше заплатить в бюджет столиці.

"Ми повинні наповнювати бюджет міста та давати можливість бізнесу працювати, але - на конкурентних засадах. Не можуть і не повинні одні, пройшовши через відкриті торги, платити чесно в бюджет, а інші - три копійки і на своїх умовах. Це - несправедливі і неринкові правила!", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що в 2015 році до бюджету столиці від оренди всіх майданчиків для пересувної торгівлі надійшло 280 тисяч гривень за рік. Із запровадженням торгів через систему ProZorro минулого року столичний бюджет отримав уже 18 мільйонів гривень.

Мер столиці навів приклад, коли одна кавова автівка, що на прозорих торгах виграла право розміщення торгівлі біля станції метро "Арсенальна", сплачує до бюджету міста 900 тисяч гривень. А МАФи, що працюють поряд за старими правилами, сплачують 40 тисяч.

Мер доручив створити спільну робочу групу, яка напрацює механізми втілення нових правил розміщення МАФів.