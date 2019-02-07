Кличко вимагає від Київради врегулювати виплати сім’ям загиблих у АТО киян

Кличко звернувся до депутатів Київради

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киеврады принять решение о выплате материальной помощи членам семей погибших киевлян-участников АТО за причитающиеся к получению или полученные ими земельные участки. Об этом он заявил во время открытия заседания Киеврады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"В порядке неотложности предлагаю внести в повестку дня, рассмотреть и утвердить вопрос о выплате материальной помощи уполномоченным членам семей погибших киевлян-участников АТО. Это средства, которые городская власть предлагает выплатить за причитающиеся к получению или полученные ими земельные участки", - отметил Кличко и добавил, что Киеврада должна оперативно включить расходы на реализацию соответствующих выплат в бюджет столицы на 2019 год.

Компенсация предлагается в размере 400 прожиточных минимумов. На сегодня это 840 тысяч гривен.

"Киев - первый и единственный город в Украине, которое предлагает и – убежден – реализует такую инициативу", - подчеркнул мэр.

Он обосновал такое предложение тем, что земли в пределах столицы не так много. Соответственно столичная власть не сможет выдать ее всем, кому положено по закону. Во-вторых, далеко не все семьи погибших, отметил Кличко, получившие землю, смогут на ней построиться. На сегодня в столице завершен процесс выделения 138 земельных участков.

"Поэтому столичные власти намерены изыскать средства, чтобы выплатить материальную помощь в качестве компенсации за земельные участки для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений",- отметил Кличко.

Он отметил, что столичная власть общалась и с семьями погибших и с участниками АТО. "Они поддерживают такую идею. И, надеюсь, у нас не было лишних дискуссий относительно важности и срочности этого вопроса", - подчеркнул мэр столицы.