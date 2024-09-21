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Кличко привез бойцам на Донбасс и под Купянск помощь от общины Киева

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко посетил четыре военных подразделения в Донецкой и Харьковской областях. Привез помощь от общины Киева и пообщался с бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня крайне сложная ситуация, и на Купянском направлении. Увез и передал от общины Киева 550 дронов Mavic 3Т. Это БПЛА, которые эффективно работают и ночью, помогая бойцам уничтожать врага. Заехал и пообщался с военными четырех бригад ", – сообщил Кличко.

В частности, Виталий Кличко передал 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины 220 дронов Mavic 3Т, 10 систем РЭБ и антидроновое ружье. 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде привез 250 дронов Mavic 3Т, а 63 отдельной механизированной бригаде и 23 отдельного стрелкового батальона - по 40 Mavic 3Т.

"Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено за средства бюджета города. И мы ищем все возможности – как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Киев выделил из своего бюджета в поддержку сил обороны уже более 8,6 млрд грн.

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Виталий КличкоДонбасс