Кличко привез бойцам на Донбасс и под Купянск помощь от общины Киева

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня крайне сложная ситуация, и на Купянском направлении. Увез и передал от общины Киева 550 дронов Mavic 3Т. Это БПЛА, которые эффективно работают и ночью, помогая бойцам уничтожать врага. Заехал и пообщался с военными четырех бригад ", – сообщил Кличко.

В частности, Виталий Кличко передал 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины 220 дронов Mavic 3Т, 10 систем РЭБ и антидроновое ружье. 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде привез 250 дронов Mavic 3Т, а 63 отдельной механизированной бригаде и 23 отдельного стрелкового батальона - по 40 Mavic 3Т.

"Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено за средства бюджета города. И мы ищем все возможности – как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Киев выделил из своего бюджета в поддержку сил обороны уже более 8,6 млрд грн.