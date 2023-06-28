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Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции: важный праздник для государственности страны

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Среда 28 июня 2023 15:30
Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции: важный праздник для государственности страны Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и выразил уверенность, что свободолюбивые украинцы отстоят свое право жить в свободной и демократической стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"День Конституции - важный праздник для государственности страны. И сегодня украинцы понимают это как никогда. Сегодня мы боремся за право на существование, за право жить в независимом и демократическом государстве. А россия, ворвавшись в Украину, так и не осознала, насколько свободолюбивы украинцы и как они готовы и могут сражаться за свою свободу и свои права", - заявил Кличко.

Он напомнил, что первая украинская Конституция была издана еще в 1710 году. Именно в тот год, когда Россия начинала очередную войну.

"Верховенство закона, прав и свобод каждого гражданина - то, что презирают российские убийцы. Но идея, построенная на насилии, агрессии и ненависти, всегда терпит поражение. Украина выстоит и победит! И будет свободным, сильным и успешным демократическим государством", - подчеркнул Виталий Кличко.

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