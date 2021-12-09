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Кличко про ухвалений бюджет Києва на 2022 рік: "збалансований та соціально спрямований"

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 19:17
Кличко про ухвалений бюджет Києва на 2022 рік: "збалансований та соціально спрямований" Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік. За нього проголосували представники всіх фракцій - 108 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київради.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що основні видатки з бюджету підуть на соціально-культурну сферу.

"Основний фінансовий документ столиці - збалансований та соціально спрямований. Щоб Київ розвивався і втілював зміни, підтримував сфери, що потребують особливої уваги. І ставав привабливою європейською столицею. Основні видатки бюджету столиці на 2022-й, як і в попередні роки, складають видатки на соціально-культурну сферу. Їх сукупна частка у структурі загального фонду складе понад 50%", - сказав Віталій Кличко.

Директор Департаменту фінансів Володимир Репік зазначив, що дохідна частина бюджету складе 69 мільярдів гривень.

"До бюджету міста Києва планується отримати доходів у сумі 69 мільярдів гривень, у тому числі субвенції та дотація з державного бюджету 8,9 мільярда гривень. Доходи загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів із державного бюджету) заплановані в сумі 62,5 мільярда гривень, що на 2,3 мільярда гривень більше планових показників 2021 року. Доходи спеціального фонду - 6,5 мільярда гривень, що на 0,3 млн грн більше планових показників 2021 року", - розповів Володимир Репік.

Згідно з документом, видатки складають 67 мільярдів гривень. У тому числі видатки загального фонду становлять 49,038 мільярда гривень та видатки спеціального фонду - 18,04 мільярда гривень.

"Безпрецедентну цифру закладаємо на наступний рік на розвиток освіти у столиці - 26,4 мільярда гривень, це понад 39% видатків бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок плануємо спрямувати 12,9 мільярда гривень. Галузь ЖКГ, соціальний захист та охорона здоров’я будуть фінансуватися у 2022 році приблизно на однаковому рівні – понад 8% видатків столичного бюджету. Зокрема у галузі ЖКГ заплановано видатки на Комплексну цільову програму з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та Комплексну цільову програму екологічного благополуччя міста Києва", - резюмував Репік.

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