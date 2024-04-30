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Кличко уехал на передовую, чтобы передать помощь и наградить защитников

Вторник 30 апреля 2024 13:06
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Кличко уехал на передовую, чтобы передать помощь и наградить защитников Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко привез на Донбасс дроны и старлинки для бойцов на передовой. Также Кличко вручил награды защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Вернулся из Донбасса, где посетил наших защитников. В качестве благотворительной помощи бойцам 28 отдельной механизированной бригады передал 100 fpv-дронов и 2 Starlink. Военные 24 бригады получили 50 fpv- дронов и 2 Starlink. Защитникам 5 отдельной подарок", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что на днях 5 бригада получила 150 дронов Mavic разных типов, 300 fpv-дронов и системы Starlink, которые были закуплены за средства общины Киева.

Также Виталий Кличко вручил бойцам 24 бригады отличия от столицы - медали "Честь. Слава. Государство".

"Сложная ситуация на фронте. Но наши защитники держатся, настроены решительно и рассчитывают на нашу поддержку", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко уже несколько раз ездил на передовую и привозил военным подразделениям помощь. В частности, он передавал от благотворителей и общества Киева сотни дронов, квадрокоптеры, системы РЭБ и бронированные автомобили.

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Виталий Кличко ВСУ
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