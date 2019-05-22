Кличко доручив перевірити витрати на міст біля Володимирської гірки

Мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного мосту та суміжних з ним об’єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера в соціальній мережі Facebook.

“Було чимало маніпуляцій щодо мосту, який зводиться: потрібен - не потрібен, такий-не такий, дорогий - не дорогий. Такі ж розмови виникали і щодо деяких інших знакових об’єктів. Наприклад, коли рахували вартість кожної сходинки на Старокиївській горі в розрахунку від суми реконструкції великої частини туристичного маршруту. Тому, хочу відзначити: я, як і всі кияни, зацікавлений у контролі за коштами столичного бюджету. І як мер роблю все для цього. Тому, як було і у випадку зі сходами та частиною туристичного маршруту на Старокиївській горі, всі витрати на зведення нового об’єкту будуть перевірені”, - відзначив мер столиці.

Так, за його словами, витрати на зведення мосту наступні: у 275 млн гривень обходиться будівництво самого мосту. Попередньо інші великі роботи навколо мосту, а саме: будівництво фонтану, освітлення території, її благоустрій, прокладення інженерних мереж, проектування об’єктів та інші роботи коштуватимуть близько 90 млн грн.

"Також, що дуже важливо, завдяки будівництву моста, ми забезпечили цілісність схилів та історичних будівель на них - зокрема Національної філармонії, що знаходиться в аварійному стані вже багато років. На підпірні стіни, якими укріпили схили, витратили майже 55 мільйонів, Поки що вартість усіх об’єктів - мосту, фонтану, підпірних стін, та інших витрат складає близько 400 мільйонів гривень. Щоб ні в кого не виникало сумнівів у відкритості процедур і вартості робіт, всі цифри будуть перевірені”, - наголосив Кличко.

Також мер повідомив, що вже доручив спрямувати акти виконаних робіт до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - щоб перевірили обсяг робіт та розцінки на них. Після цього міська влада звернеться також до Контрольно-ревізійного управління, аби там теж перевірили вартість виконаних на об’єктах робіт.

“Результати перевірок будуть оприлюднені. Як це було і після перевірки вартості робіт з облаштування частини туристичного маршруту на Старокиївській горі”, - підкреслив Кличко.