Кличко пообіцяв забезпечити незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

Мер також закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил
Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
"На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.
Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу й інструкцією, що робити й куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.
60 000 наборів засобів індивідуального захисту
Друзі! Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. - Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. А найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених мешканців столиці різних категорій отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту. Та короткою пам’яткою з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання. Бережіть себе! Разом ми подолаємо всі виклики!Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 10 серпня 2020 р.
Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужих киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".
Він також закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу.
За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.