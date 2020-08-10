Кличко пообіцяв забезпечити незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Мер також закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.

Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу й інструкцією, що робити й куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

60 000 наборів засобів індивідуального захисту Друзі! Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. - Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. А найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених мешканців столиці різних категорій отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту. Та короткою пам’яткою з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання. Бережіть себе! Разом ми подолаємо всі виклики! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужих киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".

Він також закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу.

За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.