Кличко пообещал обеспечить незащищенные категории киевлян средствами защиты от коронавируса

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр также призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила

Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр.

В частности, больше 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появления симптомов заболевания.

60 000 наборів засобів індивідуального захисту Друзі! Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. - Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. А найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених мешканців столиці різних категорій отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту. Та короткою пам’яткою з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання. Бережіть себе! Разом ми подолаємо всі виклики! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Кличко поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми столица "единой командой борется с распространением коронавируса".

Он также призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких.

Напомним, по данным Минздрава, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.