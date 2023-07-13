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Кличко показал, как изменилось после ремонта отделение экстренной медицинской помощи на Оболони

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе выполнили капитальный ремонт - провели внешние работы, оборудовали для посещения маломобильными группами, заменили коммуникации, установили оборудование, обустроили укрытия и комнаты отдыха и т.д.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе. В здании обновили фасад. Внешнее оформление соответствует единому стилю, выбранному для всех отделений "Центра экстренной медицинской помощи". Обустроили помещение пандусами для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Заменили внутренние системы водо-, электро- и теплоснабжения, установили вентиляционное оборудование. Заменили оборудование в теплопунктах. Установили охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения, видеонаблюдения, сеть интернет", - отметил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что отделение скорой помощи оборудовано генератором резервного питания. Помещение, где хранятся медикаменты, оборудовано современной системой охраны. В подвальном помещении есть дополнительная диспетчерская и возможное укрытие для сотрудников на случай тревог. Кроме того, обустроили для медиков комнаты отдыха и раздевалки.

Отделение экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе обслуживает массивы Минский, Куреневка, Приорка, а также оказывает экстренную медпомощь жителям близлежащих Подольского и Шевченковского районов.

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ОболоньВиталий Кличко