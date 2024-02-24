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Кличко показал, как оборонялась столица в первые дни войны

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко во вторую годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил киевлян, защитивших столицу в первые дни полномасштабного вторжения, и показал, как столица жила во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. А в общей сложности уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора. Мы - каждый на своем месте - делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров. Я благодарю киевлян, которые стали плечом к плечу в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев - сердце Украины - выстоял. Благодарю киевлян, которые работают, обеспечивая сервисы горожанам. Благодарю наших воинов, которые в пекле войны героически сражаются за свободу Украины", - заявил Кличко.

Он также отметил, что Киев чтит память павших защитников, помогает их семьям. Направляет средства военным, обновляет поврежденную инфраструктуру и обеспечивает жизнедеятельность столицы.

"Наша сила в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою волю. И наша сила - в единении и достоинстве", - подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко обнародовал некоторые военные цифры. В частности, по его данным, с 24 февраля 2024 года в Киеве в 989 раз звучала воздушная тревога. В результате российской агрессии в городе повреждено около 800 жилых домов, 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения, 17 - социальной сферы. Погибли около 200 гражданских жителей, среди них - 6 детей.

Более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали помощь от Гуманитарного штаба Киева. Около 200 тысяч продуктовых наборов дополнительно от штаба получили внутренне перемещенные лица и пенсионеры столицы. Гуманитарный штаб столицы привлек помощь от более чем 150 международных партнеров

За два года войны в Киеве поженились 48 267 пар, развелись - 6 476 пар, родилось 36 620 младенцев: 18 768 мальчиков и 17 852 девочки. Среди новорожденных - 647 двоен и 6 троен.

На сегодня в Киеве зарегистрировано почти 209,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых около 46 тысяч детей.

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