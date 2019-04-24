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Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту над Володимирським узвозом


Пішохідний міст з'єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів

Мер Києва Віталій Кличко показав фінальну стадію будівництва пішохідно-велосипедного моста від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Столичний голова опублікував відеозапис установки останнього прольоту конструкції на своїй сторінці в Facebook.

"Виявляється, у будівельників мостів теж є традиція з розбиванням пляшки. Це роблять, коли встановлюють останній прогін і міст "замикається", - підписав ролик Кличко.

Зазначимо, на відео потрапили кадри фінальної стадії будівництва. Робочі встигли не тільки встановити останній проліт мосту, але і традиційно розбити пляшку ігристого.

Ідеї створення цього моста вже близько ста років, але активні роботи почалися зовсім недавно. Згідно з проектом, пішохідний міст з'єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів. Довжина моста складе 210 метрів, а перекриття оглядових майданчиків буде виконано зі скла. Також планується облаштування велодоріжки.

За ходом будівництва Віталій Кличко стежить особисто і оперативно інформує киян про стан нового мосту. До речі, мер контролює виконання робіт на Шулявському шляхопроводі та Подільсько-Воскресенському мосту.

Нагадаємо, в 2019 році мерія Києва представить оновленими Пейзажну алею і Алею художників. Великий туристичний маршрут по столиці буде йти до нового пішохідного мосту, відкриття якого заплановано на День Києва.

 

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