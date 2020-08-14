Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За словами мера, у наступному році планують відкрити дві станції метро

У Києві встановили планшайбу на тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі метро на Виноградар.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Facebook.

"Вчора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів. Встановили її на комплекс "Галина", за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею, і приблизно через півроку буде прокладений один з тунелів.

Друзі! На тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі метро на Виноградар, під керівництвом фахівців з Німеччини, встановили планшайбу. Вагою майже 60 тонн і діаметром – понад 6 метрів. Встановили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І приблизно за півроку буде прокладено один із тунелів. Дві станції в бік Виноградаря - "Мостицьку" і "Проспект правди" плануємо відкрити наприкінці наступного року. Опубліковано Кличко - мер Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

"До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко.

Кличко також оприлюднив відео, як проходив процес встановлення обладнання.

Як повідомлялося, у столиці в рамках будівництва метро на Виноградар, орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька".

Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" і "Проспект Правди" планують відкрити в грудні 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві біля шести станцій метро обладнають парковки. Всього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.