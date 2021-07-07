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Кличко показав ремонт Київського міського центру нефрології та діалізу

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Київ, Середа 07 липня 2021 17:09
Кличко показав ремонт Київського міського центру нефрології та діалізу Фото: Віталій Кличко показав ремонт Київського міського центру нефрології та діалізу (facebook.com merkieva)
Автор: РБК-Україна

У Київському міському центрі нефрології та діалізу капітально ремонтують приміщення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Столиця, попри фінансові труднощі, спричинені пандемією, продовжує знаходити можливості, щоб оновлювати і оснащувати медичні заклади. Сьогодні, наприклад, тривають ремонтні роботи в відділеннях "Київського міського центру нефрології та діалізу". Це унікальний медзаклад. Із вересня 2020 року до червня цього року в Центрі працювало єдине в столиці опорне відділення для лікування від коронавірусу хворих нефрологічного профілю. А на початку 2021 року Центр отримав ліцензію на трансплантацію і в березні в ньому здійснили першу трансплантацію нирки", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що міська влада робить усе можливе для осучаснення медзакладів.

"Капітальний ремонт у приміщеннях Центру не здійснювали понад 50 років. Цього року ми його оновимо, зробимо сучасним і комфортним - і для пацієнтів, і для медиків. Тут повністю перекладуть усі комунікації, організують логістику за європейськими стандартами. Встановлять нове сучасне обладнання. Ми працюємо над тим, щоб всі медзаклади столиці виглядали сучасно та мали все, аби надавати кваліфіковану допомогу киянам", - зазначив Віталій Кличко.

Друзі! Столиця, незважаючи на фінансові труднощі, спричинені пандемією, продовжує знаходити можливості, щоб оновлювати і...

Posted by Кличко - мер on Wednesday, July 7, 2021

Нагадаємо, раніше у Кличка заявили про запровадження нових соціальних послуг у Києві.

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