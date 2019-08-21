Кличко показав, як на Подільському мосту демонтують опори

Мер Києва Віталій Кличко показав відео, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

"Подільсько-Воскресенський міст поступово набуває зовсім іншого вигляду. Сьогодні міст вже частково звільнили від іржавих тимчасових опор і ці роботи активно тривають. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо закінчити на початку жовтня", - зазначив Кличко.

Він також розповів про перебіг робіт на ділянках будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.

"Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення новим мостом до кінця наступного року – це цілком реально! Сьогодні на об‘єкті відбувається підготовка до асфальтування з’їзду на Набережне шосе. Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих конструкцій частин мосту зі сторони Подолу та на Русанівських садах. І поки погода сприяє, бригади фахівців працюють на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цілодобово", - підкреслив мер столиці.