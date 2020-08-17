Кличко показав, як Київ готується підняти головний прапор

Мер Києва Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного прапору України.

Відео з майданчика Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції", - зазначив мер.

Також, за його словами, напередодні Дня Державного Прапору буде відкрито меморіал.

"Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний прапор нашої держави", - додав він.

Кличко зауважив, що найбільший в країні флагшток зводять за кошти меценатів.

Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається 23 серпня.

Офіційне свято було затверджено указом тодішнього президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року. Саме в цей день, в 1991 році, в сесійний зал Верховної ради був внесений синьо-жовтий прапор.