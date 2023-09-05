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Кличко проверил, как идет реконструкция тепломагистрали большого диаметра

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках подготовки к отопительному сезону проверил ход реконструкции крупнейшей тепломагистрали, обслуживающей весь Подол. Завершить работы планируется к началу отопительного сезона, после чего улучшится теплоснабжение почти для 400 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"ППервый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году. Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 км. Сейчас идет второй этап. Уже сделан капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции. Перевод магистрали выполняют от теплокамеры к теплокамере. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, 3 лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.

Кличко подчеркнул, что подготовка к зиме - сегодня приоритет для столичных властей.

"Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он.

В этом году из городского бюджета направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных.

Также идет оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.

 

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КиевВиталий Кличко