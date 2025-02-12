Кличко передал крупную партию дронов и военное снаряжение нескольким бригадам

"Сегодня от общины столицы передал бойцам на фронт очередную партию помощи. Еще почти 600 БпЛА. В частности, военным 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева отправили на передовую 350 Mavic 3Е и 50 Mavic 3Т. Бойцам 112-й отдельной бригады ТрО столицы - 150 Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т", - написал Виталий Кличко.

Он также отметил, что передал 241 бригаде ТрО, 63 бригаде ВСУ и 12 бригаде НГУ беспилотники и оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

"В качестве благотворительной помощи отправили бойцам 63-й бригады ВСУ, 241-й отдельной бригады ТРО г. Киева (206 батальон) и 12-й бригады НГУ "Азов" 100 fpv-дронов, 5 Mavic 3Т, 10 систем РЭБ, 3 Starlink, 2 передвижных автомастерские, каски, тактические очки и лекарства", - перечислил Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев продолжает помогать защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. И напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева" для поддержки военных.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из своего бюджета на помощь защитникам почти 10 млрд гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.