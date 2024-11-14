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Кличко передал трем бригадам на передовую БпЛА, энергооборудование и микроавтобус

Фото: Кличко передал трем бригадам на передовую БпЛА, энергооборудование и микроавтобус (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Виталий Кличко отправил защитникам на передовую очередную партию необходимого оборудования, приобретенного за внебюджетные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Сегодня нашим защитникам на фронт - на Донецкое и Харьковское направления – отправили очередную партию оснащения в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). В частности, 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ, 10 генераторов, 10 устройств "Экофло", 10 обогревателей. А также бронированный микроавтобус", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что эту помощь получат бойцы 63 ОМБр, 42 ОМБр и 241 бригады ТРО.

"Столица продолжает делать все, чтобы поддерживать и помогать нашим защитникам. И за средства громады, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев в текущем году уже выделил на помощь Силам обороны 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год.

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