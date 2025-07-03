Кличко передал еще 2350 дронов от общины Киева трем подразделениям
Мэр Киева Виталий Кличко передал еще 2350 дронов от столичной общины на самые тяжелые участки фронта. Беспилотники от киевлян получили 225 отдельный штурмовой полк, а также 63 и 100 отдельные механизированные бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева.
"Передал от громады столицы бойцам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи - еще 2350 БпЛА разного типа. В частности, военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного Главнокомандующему ВСУ, отправили 2000 FPV-дронов разных типов, 200 БпЛА Mavic (ночных и дневных). И оборудование для радиоэлектронной борьбы. За первые полгода 2025-го из городского бюджета на нужды полка выделили уже 200 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.
Еще 100 БпЛА Mavic, по словам мэра, поехали к бойцам 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. А 50 дронов Mavic столица передала защитникам 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Всего с начала года от громады отправили на передовую более 25 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства бойцы покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим военным, которые защищают государство", - подчеркнул Виталий Кличко.
Кличко передал бойцам на фронт от Киева еще 2350 дронов (t.me/vitaliy_klitschko)
Ранее Виталий Кличко сообщал, что инициировал увеличение расходов городского бюджета на нужды сил обороны еще на 2 млрд грн. В ближайшее время соответствующий проект решения должен быть проголосован на сессии Киевсовета.
Напомним, до этого мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от общины Киева. Бойцы из этих подразделений воюют на горячих направлениях.
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