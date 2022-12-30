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Кличко передал спасателям современное пожарное авто

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Пятница 30 декабря 2022 12:54
Кличко передал спасателям современное пожарное авто Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным спасателям новый пожарный автомобиль MAN, предназначенный для пенного тушения пожаров. Такой подарок Киев получил в канун Нового года от немецких и польских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко.

"Это пожарное авто эффективно для применения, в частности, на междомовых территориях, улицах с частной застройкой, там, где узкие проезды, крутые подъемы и сложные дорожные условия. К тому же этот автомобиль предназначен и для пенного тушения пожаров, что очень важно. Новенькое авто мы передаем ГСЧС города Киева. И уже сегодня автомобиль заступит на дежурство в одном из районов города", - сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что производство автомобиля профинансировали немецкие друзья. А польские партнеры изготовили его в кратчайшие сроки. Сегодня время ожидания на производство таких авто в мире - примерно 2 года.

Начальник Главного управления ГСЧС в Киеве Сергей Кривошлыков отметил эффективность и оперативность работы автомобилей для пенного тушения пожаров, особенно в условиях постоянных ракетных атак России.

"Автомобили для пенного тушения пожаров очень эффективно зарекомендовали себя во время ликвидации последствий ракетных атак и атак дронов-камикадзе на столицу", - подчеркнул Сергей Кривошликов.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины Киев получил уже 35 пожарных авто, в том числе 5 автомобилей для пенного тушения пожаров. 2 таких автомобиля Киев передал Харькову, который подвергается постоянным обстрелам.

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Виталий Кличко
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